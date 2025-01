L’apertura del nuovo parco Francesca da Polenta, su un’area di 15 mila metri quadrati a cielo aperto dell’ex caserma Dante Alighieri, ha avviato il progetto di riqualificazione di questo vasto complesso storico, interno all’originario Castro Romano e a ridosso delle antiche mura difensive della nostra città. Ora Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, chiede di intitolare a Corrado Viali, ravennate, medaglia d’oro al valor militare, l’area dell’ex caserma destinata ad orto botanico.

«Oltre al grande parco, la riqualificazione del compendio immobiliare ex caserma Dante Alighieri comprenderà l’edificazione di un auditorium per la musica, demolendo e ricostruendo un edificio a vetrate di pertinenza dell’ex Collegio dei Nobili, fabbricato storico ad uso caserma dei militari con ingresso da via Nino Bixio, oggi di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti, per il quale è prevista la destinazione a struttura alberghiera di alta categoria» spiega Ancisi. «Entrambe le opere riceveranno denominazioni appropriate. Non c’è dubbio però che la storia ultracentenaria che ha portato l’ex Caserma ai giorni nostri non meriti di essere archiviata, bensì simbolicamente ricordata e testimoniata. Si presta allo scopo il progetto stesso con cui è stato realizzato il parco Francesca da Polenta, che ha individuato un’ulteriore area all’aperto, autonoma e nettamente separata dal parco, situata in angolo fra la succursale del liceo classico Dante Alighieri (nome che ben ricorda l’ex caserma) di via Nino Bixio n. 25 e l’ex Collegio dei Nobili, posto lì accanto al n. 21, “da destinare ad orto botanico”».

CORRADO VIALI RAVENNATE,

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

L’Associazione Artiglieri di Ravenna, composta in gran parte da persone che hanno prestato servizio all’interno dell’allora Caserma Alighieri, è intestata alla memoria di Corrado Viali, nato nel 1918 e vissuto a Sant’Alberto di Ravenna, che, quale caporal maggiore del 46° reggimento artiglieria, meritò la medaglia d’oro al valore militare per essersi battuto strenuamente ed aver sacrificato eroicamente la sua vita il 28 maggio 1942 nella battaglia di Got el Meruah nel nord Africa. Al suo nome sono intitolate la scuola secondaria di primo grado della sua Sant’Alberto e la caserma del 121° Reggimento Artiglieria controaerei “Ravenna” di stanza a Bologna. «L’Associazione Artiglieri di Ravenna sarebbe pertanto lieta e riconoscente all’Amministrazione comunale se all’area dell’ex caserma Dante Alighieri destinata ad orto botanico fosse attribuito il toponimo dell’artigliere Corrado Viali. Risiede peraltro tuttora a Ravenna Corrada Viali, sua nipote di parte genitoriale, così denominata perché nata a fine dicembre nello stesso anno della sua morte».

Con questa motivazione, Alvaro Ancisi ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale.