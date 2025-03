Domenica 23 marzo si svolgerà in più di venti città italiane e anche a Ravenna la seconda edizione di “In Gioco con Papà”, un incontro per giocare insieme e scoprire il gioco da tavolo come strumento di relazione, conoscenza e inclusione, soprattutto in casi di difficoltà comportamentali quali ADHD. Il titolo prende lo spunto dalla vicinanza con la festa del papà, ma lo spirito è assolutamente inclusivo, quindi ben vengano famiglie di qualsiasi tipo, gruppi di amici e chiunque abbia voglia di divertirsi in maniera sana.

A Ravenna, l’evento si svolgerà al Centro RicreAzioni di via Don Carlo Sala 7, dalle 15 alle 18, con l’organizzazione di Educatori Ludici e la collaborazione di CSI Ravenna e Cacciatori di Idee ODV. Per maggiori informazioni:328 1552787

L’idea, nata dal docente di interventi psicoeducativi e game trainer Gianluca Daffi, ha ispirato molti genitori, educatori e operatori ludici da tutta Italia che si sono organizzati spontaneamente creando una rete di eventi gratuiti per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà comportamentali e sui disturbi emotivi; favorire il coinvolgimento attivo dei genitori in attività ludiche ed educative con i propri figli; creare opportunità di socializzazione e inclusione per bambini e ragazzi con difficoltà o disturbi.

Con questo evento si vuole promuovere e al contempo sensibilizzare la cultura dell’inclusione e del sostegno reciproco. L’utilizzo dei giochi da tavolo come strumento per l’apprendimento è un approccio che ha dimostrato la sua efficacia.

“In Gioco con Papà è un’occasione di riflessione e divertimento per tutta la famiglia (quindi anche le mamme sono più che benvenute!), nonché un fondamentale passo avanti verso una società più inclusiva e consapevole”, affermano gli organizzatori.