Al seguito delle disposizioni del Governo, Palazzo Milzetti – Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna insieme a tutti i luoghi della cultura della Direzione Musei Emilia Romagna, non è accessibile al pubblico fino al cessare dell’emergenza.

“Questo non significa che vogliamo fermarci e interrompere il dialogo con il nostro pubblico, questo rapporto sarà sempre per noi una priorità assoluta. Infatti, in linea con la nostra missione, intendiamo svolgere un ruolo attivo a favore dei visitatori ampliando i nostri contenuti digitali. A tal fine abbiamo ideato, grazie all’ impegno dei servizi educativi del museo, una serie di visite guidate digitali, denominate #milzettivirtualtour. Il format digitale è pensato per coinvolgere il più ampio pubblico tramite la pagina facebook del museo”.

#milzettivirtualtour racconterà il Museo e le sue collezioni attraverso alcune dirette facebook: il pubblico verrà accolto nelle magnifiche stanze del Museo e accompagnato virtualmente alla scoperta degli angoli più reconditi del Palazzo. Avremo modo così di approfondire tematiche inerenti ai diversi ambienti del Museo e di svelare storie e curiosità attraverso un affascinante viaggio fra mito ed attualità.

A partire dal giorno di Pasqua, domenica 12 aprile, alle ore 16, #milzettivirtualtour sarà online con la prima visita: “Cibo e feste: riti e banchetti in una nobile famiglia”. L’ appuntamento successivo è fissato per sabato 25 aprile 2020, sempre alle ore 16, sulla pagina Facebook del Museo.

Il format rimarrà attivo anche alla fine dell’emergenza e diventerà un appuntamento fisso con il pubblico al fine di raccontare il “dietro le quinte” del Museo, i nuovi progetti e per mostrare le collezioni e i futuri allestimenti.