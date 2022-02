Dopo il primo “aperitivo libero” andato di scena sabato scorso in piazza del Popolo oggi si è replicato dalle 17.30. L’invito degli organizzatori era quello di portare in piazza a Ravenna cibo e bevande, da consumare in piedi o sulle panchine. La protesta è contro le misure adottate dal Governo Draghi, che vietano la consumazione, anche all’aperto, a chi è sprovvisto di “super green pass”.