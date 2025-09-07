Non soltanto pallavolo, ma anche solidarietà. Questo è lo spirito che anima la Pietro Pezzi Ravenna che continua a rendersi protagonista anche fuori dal campo, coinvolgendo i propri atleti del settore giovanile in progetti legati al sociale.

Oltre alle tradizionali iniziative organizzate durante il periodo natalizio (pacchi regalo donati alla Caritas di Ravenna) e pasquale (visita al reparto di pediatria dell’ospedale, con consegna delle uova di cioccolato ai piccoli degenti), il club ravennate ha sostenuto il progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola” promosso dalla Consulta del Volontariato e realizzato grazie al coordinamento dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ravenna.

Con la finalità di raccogliere materiale scolastico da devolvere a ragazzi appartenenti a famiglie in stato di necessità, alcuni giovani tesserati del sodalizio ravennate hanno presenziato per tutta la giornata di ieri all’ingresso del supermercato Conad “La Fontana” per sensibilizzare avventori e clienti ad effettuare acquisti di penne, quaderni e materiale scolastico in genere da devolvere alla nobile causa.

Nel corso della giornata tante le attestazioni di stima ricevute dai ragazzi della Pietro Pezzi da molti cittadini e tra le più gradite, quella del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni.