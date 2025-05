In vista delle elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi, 25 e 26 maggio, la Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) di Ravenna ha chiesto a tutti e sette i candidati sindaci di poterli incontrare per conoscere meglio i loro programmi per quanto riguarda la mobilità ciclabile e sostenibile, e per illustrare loro l’attività della Fiab e delineare le aspettative che l’associazione pone per il futuro della mobilità a Ravenna. Hanno risposto all’invito Alessandro Barattoni, Nicola Grandi, Maurizio Miserocchi, Alvaro Ancisi e Veronica Verlicchi.

In tutti gli incontri la delegazione ravennate della Fiab, guidata dal presidente Andrea Navacchia, ha spiegato cosa si attende dal prossimo primo cittadino, a partire da una maggiore attenzione alle esigenze di chi utilizza la bici tutti i giorni per gli spostamenti in città, verso il mare e per cicloturismo, chiedendo grande attenzione alle piste ciclabili per quanto riguarda la loro manutenzione e per unire veramente in rete le ciclabili esistenti, realizzando quei collegamenti tuttora mancanti. Inoltre è stata auspicata una sempre maggiore collaborazione con la futura amministrazione, confermando il ruolo della Fiab nel Tavolo tecnico comunale per quanto riguarda la mobilità. I candidati sindaci hanno mostrato grande attenzione verso queste tematiche, esprimendo il loro apprezzamento per l’attività svolta dalla Fiab. Il presidente Navacchia e il vicepresidente Nevio Senni hanno inoltre ricordato ai candidati sindaci l’iniziativa Fiab della raccolta di firme per chiedere l’illuminazione della ciclabile verso il mare che dovrebbe approdare in consiglio comunale, riscontrando grande attenzione anche su questo tema.