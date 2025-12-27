Anche il consigliere regionale Ferrero (Fdi) critica le casse d’espansione: “Non sono operative”

Fratelli d’Italia critica la decisione di abbattere l’argine di un privato a Tebano, durante la piena di Natale del Senio. La piena ha portato all’evacuazione di diverse abitazioni a ridosso del fiume nei territori attraversati dal corso d’acqua. Tuttavia l’abbattimento dell’argine, alla fine, si è rivelato superfluo. Il livello del fiume è rimasto basso e l’acqua non ha invaso i terreni del privato. Fratelli d’Italia quindi critica tutti i provvedimenti presi durante il pomeriggio di Natale. Provvedimenti che non sarebbero stati necessari, fa notare anche il consigliere regionale Alberto Ferrero, se le casse d’espansione di Tebano e Cuffiano fossero state pienamente operative