Nella Sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna, in viale Randi, alla presenza del Prefetto Castrese De Rosa, si è tenuta una breve cerimonia per la consegna delle benemerenze e dei riconoscimenti alla carriera del personale Vigili del Fuoco. La cerimonia, negli ultimi due anni, a causa delle ristrettezze della pandemia, non si è potuta disputare.

Si tratta in particolare dei “Diplomi di lodevole servizio”, consegnati al personale collocato in quiescenza nell’ultimo periodo, e delle “Croci di anzianità” destinati al personale che ha maturato quindici anni di anzianità nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le premiazioni sono state effettuate con l’ausilio del personale femminile delle Forze Armate e degli Enti invitati a partecipare: Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzione Marittima, Casa Circondariale, Esercito, Comune, Provincia, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Aeronautica Militare, Camera di Commercio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Il Comando di viale Randi ha inoltre ricevuto in dono dall’Associazione “Linea Rosa” la mattonella “I Fiori di Ravenna – Ravenna Città Amica delle Donne”.

La Mattonella in mosaico è stata donata da Valery Maniscalco e realizzata da Anna Finelli, in arte Annafietta.