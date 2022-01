Con l’aumento esponenziale della richiesta di tamponi, a Lugo si sono attivati anche i volontari dell’AUSER ,impegnati nella gestione degli ingressi e del flusso di mezzi che si recano al drive through allestito nel parcheggio dell’ospedale Umberto I.

In accordo con l’Ausl della Romagna è stato prolungato il percorso all’interno del parcheggio, per contenere più auto in attesa.

I volontari sono una grande risorsa e anche, anche in questa fase, si sono dimostrati all’altezza della situazione, lavorando con grande impegno e passione nell’interesse dei cittadini e dell’intera comunità.