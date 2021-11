Anche i Vigili del Fuoco “colleghi di Grisù” in aiuto della piccola Sara | VIDEO

Anche “I colleghi di Grisù” in aiuto della piccola Sara Cantagalli. Il gruppo di solidarietà nato all’interno dei Vigili del Fuoco della provincia di Ravenna ha infatti oggi donato alla famiglia Cantagalli i ricavi di una raccolta fondi a cui hanno partecipato i pompieri, diverse attività commerciali di Ravenna e molti privati. Un importantissimo aiuto per la famiglia Cantagalli, ritrovatasi senza più un lavoro e senza più una casa. A fianco a Sara anche un fratello maggiore di 11 anni. Alla casa ha provveduto il Comune di Faenza. Per aiutare la famiglia nelle spese quotidiane si sono invece mobilitati in tanti, attraverso una serie di iniziative coordinate dall’assocazione ravennate “Cuore e Territorio”.

Oltre alle varie iniziative nate, il punto di riferimento rimane sempre la campagna di raccolta fondi fatta partire dall’associazione “Cuore e Territorio” con un conto corrente dedicato alla Cassa di Risparmio di Ravenna.

L’IBAN è: IT 02 F 06270 13100 CC0000027952) intestato a “CUORE E TERRITORIO APS”, causale “Aiutiamo Sara”.

Per ulteriori informazioni si può contattare la delegata dr.ssa Elena Fusconi al numero 339 6479057 o il Presidente della Associazione, Giovanni Morgese, al numero 3288059443, a cui chiedere più delucidazioni anche in merito al contributo detraibile dalla dichiarazione dei redditi (fino ad un massimo di 30.000€)