In prossimità del Natale, anche quest’anno “I colleghi di Grisù“, pompieri in turno libero, hanno fatto visita al reparto pediatrico dell’ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna. Il gruppo, da sempre vicino ai bambini malati o soggetti ad abusi fisici, psicologici o affetti da disabilità, ha portato in dono giocattoli, materiale didattico e panettoni ai piccoli ricoverati augurando loro una pronta guarigione ed un sereno Santo Natale. Presente anche il clown Perepè Tazum.

“Terreaudaci” ha contribuito all’iniziativa donando orsacchiotti. La maggior parte dei prodotti di Terreaudaci proviene dai terreni sequestrati alle mafie e affidati a cooperative sociali, spesso costituite da giovani. A Ravenna è presente un negozio in Via IV Novembre 25.

Alla donazione alla pediatria ha contribuito anche il SIULP, il sindacato della Polizia di Stato.

“La donazione dei colleghi di Grisù al reparto pediatrico è oramai una consuetudine”, commenta Fabio Marzufero creatore del gruppo, “il nostro obiettivo è dare il massimo con le nostre risorse spesso personali, al fine di contribuire ad alleviare situazioni di disagio che coinvolgono minori. Desidero inoltre ringraziare TUTTO il personale medico e infermieristico per il lavoro quotidiano che svolge con dedizione ed altissima professionalità, in situazioni molto delicate le quali, necessitano di notevole sensibilità e lato umano”.

“Un ringraziamento inoltre, alla “Agenzia di pulizie Diana ”, per il gradito e oramai consueto contributo”.