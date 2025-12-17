Per l’ottavo anno consecutivo, i bambini e le bambine della scuola materna Freccia Azzurra hanno rinnovato il proprio impegno verso i coetanei meno fortunati, sostenendo l’ottava edizione del progetto sociale “Grazie Babbo Natale”.

Nella mattinata di martedì 16 dicembre, i 68 bambini dell’istituto, insigniti del titolo di Cittadina e Cittadino Solidale di Ravenna – Anno 2023, hanno consegnato al presidente dell’ODV Il Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga, oltre 100 pacchi regalo, già impacchettati e suddivisi per genere ed età.

«Vedere i bambini e le bambine accogliermi con allegria e fiducia, recitando le loro filastrocche, è stata per me una soddisfazione e un’emozione particolare. Mi sono sentito davvero coccolato.

Quando il sostegno a un bambino arriva da un suo coetaneo, il momento vissuto è inestimabile, puro e innocente.

Per questo motivo desidero ringraziare sentitamente tutti i genitori per il loro incoraggiamento e accompagnamento, e in modo speciale le maestre: Alessandra, Monica, Raffaella, Maria, Maria Grazia e Marina; le educatrici: Daniela, Maya e Gabriella; e le dada: Elisa, Luana e Valeria, che sin dalla prima edizione hanno accolto con entusiasmo e serietà il vero senso di condivisione che questa iniziativa trasmette.

Chi non riceve fin da piccolo l’insegnamento della solidarietà, da grande farà molta fatica a praticarla. La condivisione non è ereditaria: è educazione e insegnamento», ha dichiarato Tchameni.

Nei giorni 22, 23 e 24 dicembre, a partire dalle ore 15:30, presso lo Sportello del Sorriso di via Grado 30, i pacchi regalo ricevuti in donazione saranno distribuiti gratuitamente ai bambini e alle bambine meno fortunati di Ravenna e provincia seguiti dall’ODV Il Terzo Mondo.

«Chi desidera aiutarci a regalare un sorriso ai bambini può contattare il numero 388 880 4173 per offrire il proprio sostegno».