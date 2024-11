Con due appuntamenti, in programma sabato 23 e domenica 24 novembre, anche la Fiab Ravenna si appresta a celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sabato, con partenza alle 9 da piazza San Francesco, si svolgerà una pedalata dedicata a questa importante Giornata, condotta dalle socie della Fiab Ravenna. Durante l’escursione sui pedali – realizzata in collaborazione con l’associazione Una panchina per Elisa, il Comitato cittadino di Villanova di Ravenna e l’Associazione nazionale Vigili del fuoco – sono previste tappe dove sono installate panchine rosse, a Ravenna e a Villanova di Ravenna, con ritorno in città per unirsi al corteo degli ‘Uomini in scarpe rosse’.

Domenica sera poi, alle 21 al Teatro Socjale di Piangipane, è in programma la seconda edizione di ‘Donne, musica e bici’. Dopo il successo dello scorso anno, anche stavolta la serata prevede momenti musicali e letture di brani dedicati alle donne, interpretati da giovani artisti provenienti da tutta Italia, e incentrati su importanti figure che hanno lottato per l’emancipazione delle donne: da Alfonsina Strada a Susanne Brownell Antony, da Anne Londonderry ad Haifaa Al Mansour. Ingresso ad offerta libera, con il ricavato devoluto a Linea Rosa, e per l’occasione saranno messe in vendita magliette rosse realizzate dalla Fiab appositamente per la Giornata contro la violenza sulle donne.