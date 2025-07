Il Comune di Cervia ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna il riconoscimento ufficiale dell’HUB urbano “Cervia Centro”, nell’ambito della Legge Regionale n. 12/2023.

Si tratta di un traguardo importante per la città, che potrà ora contare su uno strumento concreto per promuovere la rigenerazione del proprio centro, rafforzare il tessuto economico e costruire nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

“Ringrazio le associazioni di categoria e tutti i singoli operatori che hanno aderito e promosso il percorso. Ora il lavoro condiviso continuerà con la possibilità di partecipare a futuri bandi regionali per l’ottenimento di risorse per implementare interventi sul territorio” ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive Mirko Boschetti.

Grazie a questo riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna, sarà infatti possibile partecipare al bando regionale, la cui pubblicazione è prevista entro la fine dell’anno, per finanziarie gli interventi previsti nell’HUB.

Il bando regionale metterà complessivamente a disposizione 14 milioni di euro per gli HUB riconosciuti in tutta la Regione e andrà a sostenere interventi di riqualificazione delle aree, accessibilità, sviluppo innovativo e sostenibile delle imprese insediate o da insediarsi nell’area e attività ed iniziative di promozione in stretta relazione con le strategie delle città e dei territori.

Il progetto nasce da un percorso condiviso che ha coinvolto l’Amministrazione comunale e le principali associazioni di categoria del territorio, con l’obiettivo di costruire una visione di sviluppo integrato in grado di coniugare qualità urbana, innovazione commerciale e valorizzazione dell’identità storica, culturale e naturale di Cervia.

L’HUB riconosciuto si sviluppa nel cuore della città e si propone di rafforzarne la funzione centrale attraverso interventi mirati alla rigenerazione urbana, alla valorizzazione del commercio di prossimità, alla promozione territoriale, alla transizione digitale e alla qualità dell’accoglienza.

Particolare attenzione sarà dedicata alla creazione di un contesto urbano più attrattivo per residenti, turisti e nuove attività, capace di favorire socialità, innovazione e nuova imprenditorialità.

Elemento chiave dell’HUB è il coordinamento attraverso una cabina di regia stabile tra Comune, associazioni di categoria e operatori economici, che permetterà di dare continuità al percorso, monitorarne i risultati e attivare progressivamente nuovi progetti e risorse, oltre ad attivare tavoli tematici aperti anche ad altri attori locali.

Lo studio di fattibilità è stato elaborato con il supporto metodologico e tecnico di Iscom Group, che ha affiancato l’Amministrazione nella definizione della strategia, nella costruzione della governance e nella formalizzazione della documentazione richiesta per il riconoscimento.