Anche il Comune di Brisighella è passato in allerta rossa dopo l’aggiornamento delle condizioni meteo. L’amministrazione comunale ha firmato i primi ordini di evacuazione per le zone a rischio lungo il fiume. Le persone interessate stanno venendo contattate dalle forze dell’Ordine.

Al momento le aree che saranno evacuate in via precauzionale saranno:

Via Lamone

Via delle Terme (parzialmente)

Via Fornace

Via Canaletta

Via Molino del Rosso

Albergo Meridiana

Nessuna criticità è prevista su Sintria e Samoggia. A Marzeno è in arrivo un’idrovora con la Protezione Civile per prevenire allagamenti di ritorno dalla rete fognaria.

Le strade sono percorribili ma con limitazioni da ordinanza precedente. È stato chiesto ai cittadini di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, di adottare la massima prudenza e di non avvicinarsi ai corsi d’acqua.

Per tutta l’Unione della Romagna Faentina, resterà attivo il numero 0546 691313 per l’allerta.