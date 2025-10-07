L’Aeroporto di Bologna ha superato per il sesto mese consecutivo la soglia del milione di passeggeri.

A settembre i transiti sono stati 1.022.858, con un calo del 3,5% sullo stesso mese del 2024.

Lo comunica la società di gestione del Marconi.

I passeggeri su voli internazionali sono stati 773.068 (-3,8%) mentre quelli su voli nazionali 249.790 (-2,6%). I movimenti sono stati 7.121 (-3,6%) e le merci trasportate 3.694 tonnellate (-5,3%). Il giorno più trafficato è stato domenica 21 con 38.344 passeggeri tra arrivi e partenze.

Nei primi nove mesi del 2025 i passeggeri complessivi sono stati 8.531.374, in aumento del 2,4% sullo stesso periodo del 2024. Con questo risultato l’aeroporto ha già eguagliato il totale annuo del 2018.

fonte ansa