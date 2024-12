Anche nel mese di dicembre è possibile partecipare ai corsi Heartsaver RCP AED, per imparare le manovre di primo soccorso con il defibrillatore. Organizzato dal comitato territoriale Csi Ravenna-Lugo e tenuto da Silvia Tonegutti, istruttore BLS American Heart Association, quello che si sviluppa a dicembre è il terzo ciclo di lezioni per BLSD (Basic Life Support Defibrillation), cioè le manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso.

Il corso si articola in quattro lezioni, della durata di 4 ore ognuno, tutti in presenza nella sede del comitato Csi in via Bramante 43. L’adesione al corso implica la partecipazione ad una sola lezione: anche in questo terzo ciclo, si può dunque scegliere la più adatta in base agli impegni di chi si iscrive.

In questo corso, impostato alla stessa maniera delle precedenti, con una parte teorica e una pratica su appositi manichini, ogni partecipante imparerà le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore esterno semiautomatico e le manovre di disostruzione, su adulto, bambino e lattante.

Questo il calendario: giovedì 12 dalle 8.30 alle 12.30, sabato 14 dalle 9 alle 13, lunedì 16 dalle 14.30 alle 18.30 e infine giovedì 19 dalle 8.30 alle 12.30.

Per info e iscrizioni: 331 3108750 – formazionesanitaria@csiravenna.it

Una volta fornita l’adesione, saranno trasmessi ai partecipanti i link a i quali collegarsi per l’iscrizione.