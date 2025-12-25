Anche il sindaco di Cotignola ha deciso di firmare un’ordinanza di evacuazione delle abitazioni ubicate entro 300 metri dal fiume Senio. Equipaggi della Polizia Locale e della Protezione Civile sono presenti nelle zone interessate per informare le famiglie che devono abbandonare per precauzione le rispettive case. Si sta procedendo ad avvisare i diretti interessati anche telefonicamente.

A chi abita fra i 300 metri e 1 Km di distanza dal fiume, è richiesto di spostarsi al primo piano, pronti per un’eventuale evacuazione

Sono stati predisposti, come hub di accoglienza, il Pala Lumagni, a Lugo, in via Lumagni 34, e la scuola primaria di Bagnacavallo, in via Cavour 3.

Il livello massimo di piena del Senio, a Cotignola, è atteso per le 22.

Il Comune ha inoltre diffuso un avvertimento a tutta la popolazione su alcune norme da seguire:

– preparare documenti, medicinale e oggetti indispensabili;

– spostare auto e mezzi da zone a rischio allagamento

– informare vicini e familiari