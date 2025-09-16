Nuova interrogazione in Consiglio comunale da parte di Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia, che mette nel mirino la situazione della viabilità a Porto Corsini, in particolare lungo la direttrice via Volano/via Po, la più abitata della località.

Secondo Ancarani, l’aumento del traffico – legato soprattutto al potenziamento del terminal crociere – e le modifiche introdotte nel 2021 con lo spostamento degli stalli di sosta avrebbero peggiorato la vivibilità della zona. Lo spostamento dei parcheggi sul lato Marina di Ravenna, osserva, ha aggravato i problemi di sicurezza, reso più complessa l’intersezione tra via Volano e via Vaccolino e aumentato l’inquinamento acustico, anche per via dei tombini calpestati dalle auto.

Il consigliere forzista segnala inoltre criticità nell’uscita da via Volano verso Ravenna, dove lo STOP di via Molo San Filippo sarebbe spesso ignorato, e denuncia la mancanza di controlli sui limiti di velocità e una segnaletica orizzontale poco chiara e scolorita.

Altro nodo è quello dei parcheggi: lo spostamento degli stalli, sostiene Ancarani, ha ridotto la disponibilità per i residenti, a favore degli abitanti delle vie limitrofe, rimaste prive di spazi.

Per queste ragioni, il capogruppo di FI chiede alla giunta di valutare la costruzione di una nuova strada di collegamento interna a Porto Corsini, sfruttando eventualmente lo stradello a servizio del campeggio, e di adottare correttivi immediati per la sicurezza e la sosta in via Volano.

“L’aumento del traffico e lo sviluppo del terminal crociere – attacca Ancarani – dimostrano una totale assenza di programmazione: una nuova strada andava prevista prima, non dopo aver creato simili disagi a residenti e turisti”.

Ora la parola passa alla giunta, chiamata a rispondere in aula.