Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Alberto Ancarani, ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta sullo stato delle acque della Piallassa Baiona:

“Premesso che:

Numerosi frequentatori della pialassa Baiona segnalano una situazione ambientale con acqua dolce ormai putrefatta a causa della gestione delle saracinesche dei cassi di mezzo;

Considerato che:

È palese ed oggettivo che la gestione finora condotta della pialassa ha portato alla quasi totale perdita delle piante idrofite sia sommerse che non, le quali rappresentano elemento fondante e primario per l’evoluzione di quell’ecosistema;

Evidenziato che:

Nonostante le ripetute segnalazioni dei cacciatori e degli altri frequentatori abituali della pialassa nulla si è fatto per risolvere il problema;

Tenuto conto che:

da almeno tre anni le saracinesche dei cassi di mezzo risultano nella maggior parte rotte o non funzionanti senza che le istituzioni abbiano dato il benchè minimo segnale di interesse per porre fine a tali disfunzioni prolungate;

si chiede al Sindaco ed alla Giunta:

• Quale sia lo stato delle acque in pialassa Baiona;

• Quali intendimenti abbia la giunta per porre fine alle disfunzioni in premessa e con quali tempistiche si intendano ripristinare le condizioni ambientali minime per l’ecosistema della Pialassa”.