Il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani ha presentato un question time per chiedere chiarimenti sui ritardi nella conclusione del cantiere del ponte tra Ragone e San Pancrazio, chiuso dal 7 ottobre 2024 e riaperto al traffico il 7 dicembre nel tardo pomeriggio.

Nel testo dell’interrogazione si ricorda come il cantiere, di competenza della Provincia di Ravenna in qualità di stazione appaltante, abbia già accumulato diversi ritardi, in parte legati a modifiche normative e in parte attribuiti a inefficienze della ditta esecutrice e della stessa amministrazione provinciale. In occasione di un precedente question time era stato comunicato che i lavori sarebbero stati completati entro l’inizio di febbraio.

Alla data attuale, però, secondo quanto evidenziato da Ancarani, il cantiere non risulta concluso: lungo via Argine destro Montone sono ancora presenti mezzi e materiali, permangono limitazioni alla circolazione e difficoltà di accesso alle proprietà frontiste, con disagi per residenti, attività economiche e pendolari.

L’esponente di Forza Italia chiede dunque al Sindaco e alla Giunta quale sia lo stato aggiornato delle opere – comprese la pista ciclabile e le sistemazioni stradali – e per quali motivi non sia stato rispettato il termine annunciato. Domanda inoltre quali responsabilità siano state individuate per l’ulteriore slittamento e quali azioni si intendano intraprendere nei confronti della ditta esecutrice e della Provincia, chiedendo anche una nuova data certa per la rimozione definitiva del cantiere e il pieno ripristino della viabilità verso via Sabbionara e San Marco.

Infine, Ancarani sollecita l’adozione di eventuali soluzioni provvisorie – come una diversa organizzazione delle aree di deposito o percorsi alternativi – per ridurre l’impatto dei lavori sulla quotidianità dei cittadini, auspicando maggiore trasparenza e affidabilità nelle comunicazioni sui tempi di esecuzione delle opere pubbliche.