Il consigliere comunale Alberto Ancarani (Forza Italia) ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere chiarimenti sul nuovo piano dei parcheggi a servizio del centro storico di Ravenna, criticando la scelta dell’Amministrazione di sopraelevare il parcheggio di via Beatrice Alighieri.

Ancarani ricorda che è in corso il restyling del parcheggio di piazza Mameli, intervento che, secondo il consigliere, “non era tra le priorità” e che anzi comporterà una riduzione dei posti auto a causa dell’inserimento di nuove alberature e dell’ampliamento degli stalli.

A suo dire, la decisione del sindaco Alessandro Barattoni di puntare sulla sopraelevazione del parcheggio di via Beatrice Alighieri “non risponde a una logica di pianificazione complessiva, ma a scelte frammentarie e avventate”. Ancarani sottolinea anche le ricadute negative sulla privacy e sulla vivibilità dei residenti della zona, che “si troveranno le auto praticamente all’altezza delle finestre e con minore illuminazione naturale”.

Il consigliere propone in alternativa la sopraelevazione del parcheggio di via Renato Serra, “che servirebbe un’altra area del centro storico, forse più bisognosa di nuovi stalli, e con un impatto minore sull’abitato circostante”.

Nell’interrogazione, Ancarani chiede infine al sindaco e alla Giunta se intendano rivedere la scelta attuale e se non ritengano opportuno elaborare un piano generale della sosta per il centro città, “una delle principali lacune della mobilità urbana di Ravenna”.