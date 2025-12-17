Il capogruppo di Forza Italia, Alberto Ancarani, ha presentato un’interrogazione alla giunta, da discutere al prossimo consiglio comunale, sul cantiere al Ponte Ragone. Il ponte è stato riaperto domenica 7 dicembre, al termine di un lungo cantiere, caratterizzato da diversi ritardi che hanno creato non pochi disagi ai residenti della zona. Tuttavia i lavori non sono terminati e alcune strade attorno all’infrastruttura non sono al momento percorribili.

Il testo dell’interrogazione:

PREMESSO CHE

Il ponte tra Ragone e San Pancrazio chiuso dal 7 Ottobre 2024 è stato riaperto domenica 7 Dicembre nel tardo pomeriggio;

RICORDATO CHE

Il cantiere la cui stazione appaltante è la Provincia di Ravenna ha subito numerosissimi ritardi, alcuni dovuti alla modifica di norme, molti altri dovuti a inefficienze della ditta e della stessa amministrazione provinciale

EVIDENZIATO CHE

Nonostante la riapertura del ponte, il cantiere non è ancora terminato e tuttora non è stata riaperta via Argine destro Montone né verso via Sabbionara né verso San Marco in quanto impegnate dai materiali di cantiere necessari alla costruzione della pista ciclabile e di altra attrezzatura necessaria al completamento dell’opera;

CONSIDERATO CHE

Appare inaccettabile che si parli di ulteriori mesi di cantiere, con prosecuzione dell’interdizione al traffico su via Argine destro Montone per una pista ciclabile che poteva essere già stata ampiamente completata;

INTERROGA il Sindaco e la Giunta per sapere: