Ancarani (Fi): “La gestione collegiale del Comune da parte della giunta è una castroneria giuridica”

Alberto Ancarani contro la decisione del Partito Democratico di affidare il governo della città a tutta la giunta. Sta facendo discutere in questi giorni la scelta del principale partito di maggioranza di come gestire l’amministrazione di Ravenna nei mesi fra le dimissioni o la decadenza di Michele de Pascale da primo cittadino, dopo il voto per le elezioni regionali del 17-18 novembre, e l’elezione del nuovo sindaco, prevista per la primavera del 2025. In conferenza stampa, il Pd ha spiegato che sarà la giunta, collegialmente, a far le veci del sindaco. Non è d’accordo il centrodestra, in particolare il capogruppo di Forza Italia, che vede un mancato rispetto del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Secondo l’opposizione, comunque, de Pascale dovrebbe già ora presentare le dimissioni