Il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani ha presentato un’interrogazione da discutere in consiglio comunale sul ripristino dei bagni e degli spogliatoi al piano superiore del Pala Costa. Il documento sarà discusso al primo consiglio comunale utile.

Il testo dell’interrogazione:

Premesso che:

Da almeno un anno non sono operative le docce degli spogliatoi del palaCosta posizionati al primo piano della struttura;

Considerato che:

Tale inefficienza costringe gli usufruitori, che pagano il canone di occupazione oraria della struttura per il tramite delle società sportive aggiudicatarie, ad utilizzare gli spogliatoi del piano terra, dovendo condividere spazi molto stretti con altri sport che utilizzano contestualmente l’immobile;

Evidenziato che:

Risultano numerose le segnalazioni e le conseguenti segnalazioni in materia senza che l’amministrazione comunale abbia posto in essere qualunque rimedio. La manutenzione generale scarseggia e a causa di muffe nella parete opposta allo spogliatoio vi è stato pericolo di contaminazione fungina;

si chiede al Sindaco ed alla Giunta:

•⁠ ⁠Se sia a conoscenza di quanto in argomento;

•⁠ ⁠Quali iniziative intenda porre in essere per ripristinare la piena funzionalità delle docce al piano superiore del Pala Costa;

•⁠ ⁠Con quali tempistiche si potranno restituire gli spogliatoi alla libera e funzionante fruizione

•⁠ ⁠Quali scontistiche verranno riconosciute alle società sportive aggiudicatarie per il diagio causato ai loro soci”