Nuova polemica in Consiglio comunale a Ravenna sul tema dell’edilizia residenziale pubblica. Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia, ha presentato un’interrogazione con risposta in aula per chiedere chiarimenti alla giunta in merito alla gestione degli alloggi ERP da parte di Acer Ravenna.

Al centro della questione ci sono i 242 appartamenti vuoti e non assegnati, già emersi in seguito a una precedente interrogazione. Secondo Ancarani, tali immobili restano inutilizzati a causa della mancata manutenzione e delle inefficienze gestionali, mentre decine di famiglie restano in attesa in graduatoria.

Il consigliere forzista chiede inoltre di conoscere la collocazione precisa degli alloggi non utilizzati, sottolineando l’importanza della trasparenza su un tema tanto delicato.

Non solo: Ancarani segnala di aver ricevuto segnalazioni circa appartamenti formalmente assegnati ma in realtà mai abitati, con utenze non attivate e contatori fermi. Da qui la richiesta alla giunta di chiarire se esistano controlli effettivi sull’uso degli alloggi assegnati e se Acer preveda verifiche contro possibili abusi.

Infine, il capogruppo di Forza Italia sollecita una riflessione più ampia sulla gestione dell’ufficio casa e sull’opportunità di rivedere il regolamento ERP alla luce delle criticità riscontrate.

La giunta sarà chiamata a rispondere in aula nei prossimi giorni.