Alberto Ancarani ancora critico sulla scelta di Lega e Forza Italia di affidarsi a Filippo Donati come candidato sindaco alle prossime elezioni.

“Nella migliore delle ipotesi è un amico di quelli che già governano oggi. Nella peggiore, perderà e si farà quindi un favore a chi governa attualmente e potrà continuare a governare di nuovo. Per il centrodestra serve ‘desinistrizzare’ la città” ha ancora una volta sottolineato il capogruppo di Forza Italia durante un banchetto in Piazza Costa, di fronte al Mercato Coperto. Non ha usato mezzi toni Ancarani:

“Noi siamo allibiti per come gli alleati del centrodestra si sono comportati nella scelta del candidato. Noi avevamo fatto diverse proposte. Abbiamo detto che serviva una candidatura politica. Perché quella del centrosinistra è una candidatura politica”

Il profilo del candidato che avrebbe voluto Forza Italia sarebbe teoricamente diverso e Ancarani è ancora pronto ad essere quel candidato:

“Serve un cambiamento vero per contrastare il Partito Democratico, non qualcuno che ha fatto parte di quel sistema e oggi dice di essere contro. Serve un oppositore del Pd”

Sostenuto dal coordinatore regionale del partito, il Senatore Aimi, e da tutto l’organo dirigenzial, Alberto Ancarani ha di fatto dato il via alla campagna elettorale di Forza Italia, un progetto alternativo alla candidatura di Filippo Donati: “Lavoriamo perché vinca il centrodestra vero. Si voterà ad ottobre, forse un po’ più in là. Lanciamo un appello a tutti gli alleati di centrodestra vero: siete ancora in tempo a scegliere qualcuno che il centrodestra lo rappresenta veramente e sa come contrastare De Pascale perché De Pascale l’ha combattuto e non era alle sue cene di finanziamento, che non era a tutti gli eventi filo Pd dell’associazione di categoria che storicamente è più vicina al Pd. Forza Italia non può permettersi di sostenere qualcuno che sia avversario del Pd per finta”.

Poi un’ultima stoccata a Lega e Fratelli d’Italia: “Le alleanze sono tali se ci si tratta tutti ad armi pari. Altrimenti non sono alleanze”.

Cosa farà ora Forza Italia è ancora tutto da chiarire. Non è esclusa un’alleanza con Lista per Ravenna. Molto più improbabile un’alleanza con la lista La Pigna. Non è però esclusa una corsa in solitaria.