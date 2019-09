Interrogazione del consigliere Alberto Ancarani (F.I.), su provvedimenti del comune di Ravenna relativi a monopattini elettrici

In data 27 Luglio 2019 è entrato in vigore il decreto del Ministero dei Trasporti relativo alla sperimentazione della micromobilità elettrica, nella fattispecie il n. 229 del 4.6.19;

Detto decreto, benchè non risolutivo del problema, rappresenta un tentativo di colmare le lacune del codice della strada in vigore relativamente all’uso di monopattini elettrici e loro assimilati;

dall’entrata in vigore di detto decreto serve un’apposita delibera di Giunta per approvare il piano della sperimentazione della micromobilità elettrica, andando a regolamentarne oltre che la circolazione anche la sosta per i veicoli di cui sopra. Spetta ai Comuni installare nuova segnaletica per indicare le strade dove si può circolare con monopattini o altro. Secondo il decreto particolare attenzione i comuni devono porre in caso di istituzione di servizi a noleggio dei dispositivi in condivisione, con obbligo di copertura assicurativa per l’espletamento del servizio stesso.

La sperimentazione potrà essere autorizzata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non potrà avere una durata superiore ai 24 mesi dalla predetta data, con un minimo di 12 mesi e che i comuni dovranno comunicare al MIT la volontà di accedere alla sperimentazione entro 30 giorni dall’adozione dei provvedimenti, ed entro tre mesi dal termine della sperimentazione andrà inviata una relazione sui risultati conseguiti;

Si tratta di tempi particolarmente stretti ed è dunque necessario che la succitata delibera di giunta venga emanata quanto prima onde consentire di adeguarsi alle previsioni di cui sopra;

Anche nel nostro comune sono in aumento gli utilizzatori di mezzi di micromobilità elettrica e che a parole la giunta De Pascale si impegna per la mobilità ecosostenibile chiudendo aree alle auto o impedendo di usufruire di parcheggi, ma non appare altrettanto solerte nella regolamentazione dei mezzi sopracitati;