“Premesso che Le condizioni degli impianti presso la struttura del Centro di Salute Mentale di AUSL Romagna sito in Ponte Nuovo risultano particolarmente compromesse, con il riscaldamento mal funzionante in inverno e aria condizionata mal funzionante nel periodo estivo;

Considerato che risultano anche perdite dal tetto con infiltrazioni lungo i muri interni; Evidenziato che:

Si tratta di una struttura sulla carta ancora moderna, inaugurata non troppi anni fa, che evidenzia problemi manutentivi tutto sommato ordinari, che per non peggiorare ulteriormente meriterebbero una soluzione tempestiva;

Tenuto conto che il Centro Salute Mentale ospita numerose persone durante l’arco dell’intera giornata (mattino e pomeriggio) tra personale e pazienti e anche la temperatura all’interno può avere risvolti nel comportamento di alcune tipologie di pazienti; si chiede al Sindaco ed alla Giunta.

Se sia a conoscenza di quanto in argomento; Quali iniziative intenda porre in essere affinchè AUSL Romagna ripristini quanto prima la piena funzionalità degli impianti e la riparazione delle perdite dal tetto che causano le infiltrazioni, Quali tempistiche si possano prevedere affinchè l’immobile possa dirsi pienamente riparato”