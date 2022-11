“L’annuncio del governo di procedere immediatamente ad abolire il cosiddetto PITESAI e di consentire di ricominciare ad estrarre gas al largo dell’Adriatico è una stupenda notizia per Ravenna e per l’Italia.

La scellerata scelta del governo gialloverde, poi non modificata a suo tempo né dal governo giallorosso né dal governo Draghi di impedire le nuove estrazioni non era infatti tanto grave solo per la diminuzione della quantità di gas a disposizione – benchè con gli attuali problemi di approvvigionamento anche quantità non determinanti possono fare la differenza – ma in quanto creava un ulteriore effetto di accerchiamento, con conseguenza anche sui prezzi, visto che la Croazia, sull’altro lato della costa del nostro stesso mare, estraeva di fatto da quegli stessi giacimenti ai quali il nostro paese, invece, aveva deciso di rinunciare.

Questa scelta, dunque, è simbolicamente la prova di quanto fosse giusta la linea di Forza Italia, da sempre contraria ad ogni forma di “decrescita felice” ma anche ad ogni avventurismo ambientalista inevitabilmente destinato ad incidere negativamente prima di tutto sulle tasche delle fasce più deboli.

Sulla stessa linea va anche il convinto sostegno al rigassificatore di Punta Marina. Forza Italia rivendica la scelta di appoggiare il progetto e di non aver tentennato neanche per un istante magari per seguire qualche esagitato presuntivamente elettore di centrodestra improvvisatosi esperto di cicli aperti, cicli chiusi e formule chimiche del cloro.

L’imminente firma del commissario straordinario Bonaccini è dunque la seconda ottima notizia di queste ore per Ravenna e per l’Italia.

Ogni volta che il governo, ma anche la regione, terranno la barra dritta su questi temi, non mancherà mai il sostegno di Forza Italia né dalla maggioranza né dall’opposizione.”