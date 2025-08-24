Si è conclusa venerdì 23 agosto la quinta edizione della Campagna di sensibilizzazione sull’uso moderato di alcolici e prevenzione dell’abuso di sostanze stupefacenti, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna in convenzione con il Comune e condotta tutti i sabati di luglio e agosto a Marina di Ravenna.

I numeri parlano chiaro e destano preoccupazione: nell’ultima serata sono stati effettuati 409 test alcolimetrici, di cui 186 con esito positivo (45% del campione). Particolarmente allarmante il dato sui minori: su 16 giovani sotto i 18 anni controllati, 5 hanno superato i limiti legali (31%).

VOLONTARIATO CIVICO AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA

Per otto serate consecutive, una dozzina di volontari formati dal SERT hanno presidiato il lungomare di Marina di Ravenna con defibrillatori e presidi di primo soccorso, svolgendo attività di:

Assistenza sanitaria e supporto in situazioni di emergenza

e supporto in situazioni di emergenza Educazione e prevenzione rivolta soprattutto ai giovani

rivolta soprattutto ai giovani Dialogo e prossimità con oltre 400 cittadini e turisti

con oltre 400 cittadini e turisti Informazione sui rischi delle nuove droghe sintetiche.

“Non abbiamo mai neppure pensato di sostituirci alle forze dell’ordine“, spiega Isidoro Mimmi, ufficiale al merito della Repubblica Italiana e Presidente ANC , “ma di essere presenza attiva sul territorio, ascoltando i cittadini e offrendo supporto dove necessario“.

SEGNALAZIONI E PROBLEMATICHE EMERSE

Durante le serate sono emerse diverse criticità, tra cui la segnalazione di assembramenti molesti di giovani tra i 15 e 20 anni nell’area del “Bagno Ulisse”, con episodi di risse e disturbo della quiete pubblica che rendono impossibile il riposo ai residenti.

I volontari hanno inoltre prestato soccorso a un minorenne con malore da alcol e accompagnato una ragazza che non si sentiva sicura alla sua auto.

IN ARRIVO LA RELAZIONE COMPLETA

Nei prossimi giorni sarà presentata una relazione conclusiva contenente analisi statistiche dettagliate, grafici e valutazioni scientifiche sui dati raccolti durante le otto serate.

Il documento, che documenterà l’impegno di oltre duemila ore di volontariato, fornirà alla Pubblica Amministrazione e alle Forze dell’Ordine elementi concreti per interventi mirati sulla sicurezza e la prevenzione.

UN MODELLO DI CITTADINANZA ATTIVA

“Questa campagna rappresenta un esempio virtuoso di come i cittadini possano contribuire attivamente al benessere della propria comunità“, conclude Isidoro Mimmi. “I dati raccolti dimostrano l’urgenza di intensificare le politiche di prevenzione, soprattutto tra i più giovani“.

L’iniziativa ha dimostrato come il volontariato qualificato possa essere un prezioso alleato delle istituzioni nella costruzione di una comunità più sicura e consapevole.