Pubblichiamo il rapporto dell’Associazione Nazionale Carabinieri sul territorio di Marina di Ravenna

Controllo del territorio, gestione rifiuti e prevenzione abuso di alcol e sostanze

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La serata del 9 agosto ha visto il dispiegamento coordinato di quattro pattuglie dell’Associazione Nazionale Carabinieri sul territorio di Marina di Ravenna:

• Una pattuglia motorizzata (scooter) nella zona Dora Marcus – porto canale

• Una pattuglia appiedata lungo viale delle Nazioni fino al Park Hotel

• Due pattuglie operative con otto volontari per attività informativa e test alcolimetrici volontari

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Zona Park Hotel/Matilda – Interventi Educativi:

• Dissuase 4 persone dal portare bevande in contenitori di vetro in aree affollate

• Tutti i soggetti hanno collaborato depositando le bottiglie negli appositi contenitori

• Dialogo costruttivo con minorenni sui rischi legati ai contenitori di vetro e all’uso smodato di alcolici

Gestione Rifiuti:

È stata rilevata l’installazione di ulteriori cestini per la raccolta differenziata, segno dell’attenzione crescente verso la sostenibilità ambientale.

RISULTATI DEI CONTROLLI ALCOLTEST

Statistiche Generali:

• Test totali eseguiti: 300

• Risultati positivi: 134 (44,7%)

• Risultati negativi: 166 (55,3%)

Distribuzione per fasce d’età:

• Minorenni (≤18 anni): 12 test totali, 9 positivi (75% della fascia)

• Giovani (18-25 anni): 77 test totali, 44 positivi (57% della fascia)

La maggior parte dei soggetti controllati dichiarava di aver cenato accompagnando il pasto con vino, proseguendo poi con superalcolici o spritz nei locali notturni.

EPISODI SIGNIFICATIVI

Stabilimento “Bagno Toto” (sabato 2 agosto ore 23:15 – 01:48):

Identificate numerose persone in evidente stato di ebbrezza (circa il 20% dei presenti), tra cui:

• Addio al celibato con 12 partecipanti (25-50 anni)

• Gruppo di Imola (12 persone) alloggiato nel campeggio vicino

• Giovani di Mantova (8 persone, 23-35 anni) alla prima esperienza a Marina di Ravenna

• Gruppo del Veronese (5 persone, 35-40 anni)

Episodi di Ordine Pubblico:

• 9 agosto ore 00:05: Fermata rissa tra due cittadine svizzere (circa 30 anni) in stato di alterazione davanti all’Hotel Bermuda. L’episodio, scaturito da questioni sentimentali e aggravato da alcol e presunte sostanze, ha richiesto l’intervento coordinato di volontari ANC e Polizia di Stato.

Caso Sanitario:

• Assistita ragazza di 25 anni colpita da attacco d’ansia, consegnata alla madre.



Altri episodi:

• Solite persone ubriache supportate da amici (circa il 5% dei presenti).

• Segnalazioni di furti in spiaggia attribuiti a individui di origine magrebina.

• Un ragazzo è stato visto girare con un palo della segnaletica stradale, ma è fuggito alla vista delle pattuglie.

COLLABORAZIONI E RICONOSCIMENTI

Confermata l’ottima collaborazione con:

• Direzione e personale di sicurezza del Bagno Toto (100% di riscontro positivo)

• Attività commerciali della zona

• Istituzioni locali

OSSERVAZIONI COMPORTAMENTALI

Affluenza: Significativo aumento a partire dalle ore 22:00 nella zona Fanti-Park Hotel-Matilda.

Risposte dei cittadini:

• Molti giovani evitavano la postazione informativa rifiutando l’alcoltest volontario

• Circa l’85% di feedback positivi da parte dei cittadini informati sulle finalità del servizio

• Formazione di code volontarie per i test, con picco tra le 01:00 e le 01:48 (50 persone testate)

CONCLUSIONI

L’episodio delle due ragazze svizzere, che hanno scelto Marina di Ravenna per “un divertimento maggiore rispetto a Rimini”, conferma l’aumentato interesse per la nostra località e la necessità di mantenere alta l’attenzione preventiva.

L’approccio dialogico si conferma efficace: la comunicazione chiara sulla natura non sanzionatoria dei controlli ha generato risposte positive e collaborazione spontanea da parte dei cittadini.

Il servizio dell’Associazione Nazionale Carabinieri continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la prevenzione e la sicurezza, contribuendo a garantire un divertimento sano e consapevole a residenti e turisti.