Si è svolto il 2 dicembre a Roma, presso il Ministero per lo Sport e i Giovani, l’incontro ufficiale tra il Ministro Andrea Abodi e una delegazione FIJLKAM dedicato ai progetti nazionali sulla difesa personale femminile e alla promozione della cultura della sicurezza. Tra i partecipanti anche Anaysi Hernández, argento olimpico nel judo a Pechino 2008 e membro della Commissione Nazionale FIJLKAM Difesa Personale – Progetto Donna, invitata a contribuire ai lavori grazie alla sua esperienza internazionale e al suo impegno nel campo della prevenzione. Nel corso dell’incontro Hernández – insieme a Cinzia Colaiacomo – ha presentato al Ministro il progetto Guardian Girls, iniziativa globale che promuove percorsi di autodifesa efficaci, inclusivi e accessibili. Sono state illustrate inoltre le attività che la Commissione porta avanti nelle scuole e nei territori, con un approccio che unisce tecnica, educazione e cultura del rispetto. Oltre al ruolo nazionale, Anaysi Hernández è oggi romagnola d’adozione, avendo scelto di trasferirsi sul territorio. La sua presenza rappresenta un contributo importante anche a Ravenna: l’olimpionica partecipa infatti come ospite speciale ai corsi di difesa personale femminile WONDER, che si tengono presso l’A.S.D. Fight Club di Ravenna. La sua partecipazione arricchisce il progetto con competenze tecniche di altissimo livello, sensibilità e un’esperienza agonistica unica. Il progetto WONDER – condotto dai tecnici Sergio Mastropasqua e Antonio Maffia – è attivo da oltre due anni ed è diventato un punto di riferimento per la prevenzione delle violenze, la consapevolezza personale e la costruzione di un ambiente sicuro per donne e ragazze. Il percorso WONDER si chiuderà sabato 13 dicembre, per poi riprendere regolarmente da febbraio a maggio 2026, con appuntamenti programmati due giovedì al mese, sempre dalle 18:30 alle 19:30, presso l’A.S.D. Fight Club di Ravenna. Un cammino che prosegue con determinazione, confermando l’impegno del Fight Club Ravenna e della Delegazione FIJLKAM provinciale nel promuovere progetti che uniscono tecnica, responsabilità sociale e cultura del rispetto.