Al via una nuova fase dei lavori di ammodernamento della strada statale 67 “Tosco Romagnola” nel tratto da Classe al Porto di Ravenna, che vede la ricostruzione del nuovo cavalcavia di Via Stradone, che collega Ravenna e la località Porto Fuori.

A partire dalle 17:00 di domani, mercoledì 19 marzo, e fino alle 7 del mattino del giorno successivo, la SS67 sarà chiusa al traffico dal km 220,550 al km 223,550.

Durante la modifica alla circolazione, necessaria per consentire lo svolgimento delle attività di varo del nuovo impalcato, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale come di seguito specificato.

I mezzi leggeri che viaggiano in direzione Porto saranno deviati con uscito allo svincolo di Montebello (km 220,550), mentre quelli che transitano in direzione Classe verranno deviati con uscita allo svincolo di via Staggi/Canale Molinetto (km 223,550).

I mezzi pesanti che percorrono la SS67 da e per il porto di Ravenna invece, proseguiranno lungo la SS16 in direzione Ferrara fino allo svincolo con la SS 309dir che percorreranno in direzione Venezia fino al km 0,500, dove imboccheranno l’uscita in direzione “Porto” per procedere su via Romea Nord e successivamente fino alla rotonda Montecarlo per imboccare via della Chimica, proseguendo poi su via Attilio Monti fino alla rotonda Finlandia; da qui proseguiranno per via Trieste fino ad imboccare la SS67.

Il dispositivo di traffico, messo a punto con l’obbiettivo primario di minimizzare gli impatti sull’utenza locale, senza penalizzare la produttività e la tempistica dell’intervento, è stato condiviso, tra gli altri, con la Prefettura di Ravenna, il Comune e le Forze di Polizia Stradale e locale competenti.

A seguito del varo e delle ulteriori opere di completamento (realizzazione della sovrastruttura stradale, delle barriere, degli impianti, della segnaletica e delle finiture) sarà possibile procedere alla riapertura al traffico della statale alla fine del mese di aprile.

L’intervento complessivo, del valore complessivo di 43 milioni di euro, prevede l’ampliamento di un primo tratto della sezione stradale della SS 67 “Tosco-Romagnola” per conformarla alla tipologia “B – Extraurbana Principale”, oltre che l’adeguamento degli svincoli esistenti e la razionalizzazione degli accessi, che verranno opportunamente convogliati in apposite controstrade.

L’opera, cofinanziata nell’ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, ha lo scopo di riqualificare e potenziare la funzionalità del nodo di interconnessione tra la viabilità statale ed autostradale con il porto di Ravenna.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.