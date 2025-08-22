La Corelli torna a produrre opera in qualità di capofila con Amore in tre tempi, nuova produzione 2025 in scena al Teatro Socjale di Piangipane domenica 7 settembre alle ore 20.00.

Lirica e convivialità si intrecciano in un trittico di opere da camera concepito per raccontare l’amore nelle sue mille sfaccettature, tra ironia, tensione e disincanto. Si comincia con La scuola di guida di Nino Rota (1959), delizioso atto unico su libretto di Mario Soldati che mette in scena l’incontro-scontro tra un timido istruttore (“Lui”) e la sua allieva (“Lei”), dando vita ad una situation comedy in miniatura che diverte, sorprende e lascia spazio a molteplici letture, in un perfetto equilibrio tra leggerezza e profondità. Segue The Discussion (2025), nuova composizione in prima assoluta di Danilo Comitini, poliedrico e raffinato autore da anni a fianco de La Corelli, che unisce al talento musicale uno spiccato gusto per la sperimentazione. Già pluripremiato per la sua scrittura audace e innovativa, Comitini firma qui un atto unico pensato come ponte drammaturgico tra gli altri due titoli in programma, portando in scena l’acceso battibecco tra due partner in uno spaccato di vita quotidiana realistico e incalzante. Chiude il trittico Il Telefono (1947) di Gian Carlo Menotti, breve opera comica che riflette, in maniera sorprendentemente attuale per i tempi, sulle difficoltà della comunicazione, sul ruolo crescente della tecnologia nelle relazioni affettive e sul paradosso di essere sempre connessi ma mai davvero presenti.

I titoli scelti compongono un affresco coerente e raffinato, raccontando un universo amoroso fragile e ironico, dove la musica e la parola si alternano tra comico e drammatico, quotidiano e surreale. Il format della serata è coinvolgente e immersivo: tra un’opera e l’altra il pubblico è invitato a condividere un momento gioviale con i cappelletti del Teatro Socjale e un brindisi, in un piacevole alternarsi di palco e tavola, arte e convivialità. Una serata che reinventa la fruizione dell’opera lirica, trasformando il teatro in un luogo di relazione autentica, dove le emozioni si raccontano e si assaporano insieme.

Il soprano Mariska Bordoni e il baritono Gianandrea Navacchia danno voce ai protagonisti delle tre storie, accompagnati dall’Orchestra La Corelli diretta da Jacopo Rivani. La regia e la scenografia sono affidate a Lorenzo Giossi, con la collaborazione di Marco Montanari, Giulia Merlini ai costumi, Gabriele Fiorio maestro collaboratore e assistente alla direzione e Luca Galeati alle luci. La produzione è diretta da Nicola Nieddu.

Info e prevendite: biglietto intero a 20 €; biglietto ridotto per gli under-25 a 15 €. La formula include spettacolo, un piatto di cappelletti e un bicchiere di vino. Prenotazioni a: biglietteria@lacorelli.it

Lo spettacolo nasce in coproduzione con il Teatro Marrucino di Chieti, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna e con il supporto di AIAM, TUKE S.A.S. e D3M3.