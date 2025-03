All’altezza di Ammonite, lungo il fiume Lamone si è formato un ammasso di legname. Siamo in un tratto di fiume ad un chilometro circa da Mezzano, dove parte della legna trasportata dalla piena del fiume, nelle ore scorse, si era ammucchiata sotto il ponte della statale 16. L’infrastruttura era stata chiusa al traffico per permettere alle ruspe di intervenire per prelevare la vegetazione dall’alveo ed evitare esondazioni o cedimenti dello stesso manufatto. Una volta pulito il letto del fiume, la viabilità dei mezzi sul ponte è stata riaperta.

Ora, invece, il comitato Progetto Futuro Sicuro di Traversara ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto per denunciare la situazione ad Ammonite.

Il legname si è andato a depositare all’altezza di un’ansa che l’argine sinistro compie fra gli abitati di Villanova e di Mezzano, a fianco di via Glorie. In quel punto il Lamone compie una curva a sinistra e normalmente scorre all’interno dei due arginelli inferiori. La piena ha portato il fiume ad innalzarsi, ad oltrepassare gli arginelli e ad essere contenuto dagli argini più alti.