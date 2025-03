“Il coordinamento della Lista Civica La Pigna ha indicato come proprio candidato a Sindaco di Ravenna la capogruppo in Consiglio Comunale, Veronica Verlicchi.

La scelta, nasce da due presupposti fondamentali: il merito per l’intensa e qualificata attività svolta in Consiglio Comunale e l’apprezzamento di un numero sempre crescente di ravennati, testimoniato dai numerosi messaggi ricevuti.

Un impegno concreto quello assunto da Veronica Verlicchi, iniziato nel 2017 e proseguito fino all’ultima consiliatura da Ottobre 2021 ad oggi. Un lavoro costante, realizzatosi non solo solo opponendosi ai provvedimenti scellerati della Giunta Comunale, ma anche presentando proposte su varie aree tematiche.

La differenza sta tra chi fa davvero opposizione, come La Pigna, con Veronica Verlicchi, e chi invece, non la fa, producendo pochissimi atti a propria firma.

La lista dei candidati sarà composta da persone conosciute, serie e competenti, rappresentative di tutto il territorio comunale. Ne sono la prova le già annunciate candidature per il centro storico di Annamaria Bava e Ramiro Recine.

La Lista Civica La Pigna costituisce la vera opposizione ravennate ad un sistema di potere che soggioga ravenna, cui La Pigna, rappresenta l’unica reale alternativa.

Lo dimostrano le centinaia di proposte presentate in Comune e la presenza, all’interno della Lista Civica, di ingegneri, tecnici, imprenditori, lavoratori, giovani e cittadini di tutto il territorio comunale, dalla città al forese fino ai Lidi. Una capillare e radicata rete, senza paragoni nelle altre forze di opposizione.

Il programma della Lista Civica La Pigna è elaborato e costantemente aggiornato grazie all’ascolto quotidiano dei ravennati e alla definizione delle relative soluzioni da parte dei tecnici e degli esperti che fanno parte del nostro gruppo.

Non abbiamo bisogno di attendere le ultime settimane prima del voto per organizzare una cena per chiedere ai partecipanti di presentarci le loro idee. Così come, non abbiamo bisogno della commedia di invitare a ridosso del voto, chi desidera prendere un caffè per esporci problemi e preoccupazioni. Barattoni, fino a poco tempo fa, si nascondeva dividendosi tra l’interno della sede del PD di Ravenna e quella di Federcoop Romagna.

In questi mesi, mentre il resto dell’opposizione ha offerto uno spettacolo vergognoso disgregandosi su due candidati evidentemente divisivi, noi de La Pigna abbiamo continuato a lavorare sodo in Consiglio Comunale e a incontrare tantissimi ravennati su tutto il territorio comunale.

Continueremo a farlo anche nelle prossime settimane, portando avanti un’attività intensa per convincere i ravennati a rimuovere il PD, ora rappresentato da Barattoni, dalla guida del Comune, andando a votare e scegliendo Veronica Verlicchi come Sindaco di Ravenna. E’ importante che i ravennati delusi dalla situazione attuale, comprendano che non votare significa unicamente regalare il proprio voto all’attuale amministrazione.”