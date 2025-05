“La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta per il nostro programma di governo del Comune di Ravenna. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un peggioramento delle condizioni di sicurezza nel nostro comune: vi sono zone ormai teatro di spaccio, bivacchi e furti ad ogni ora del giorno e della notte. Una situazione inaccettabile. I Ravennati hanno il diritto di vivere in un ambiente sicuro e protetto, sia in città che nel Forese e nei Lidi.”

Secondo Bartolomeo Schioppa, Comandante della Polizia Locale di Ravenna dal 1996 al 2003, il tema della sicurezza, oltre ad essere stato completamente ignorato dall’attuale amministrazione comunale, è sempre più spesso oggetto di semplificazioni banali ed analisi surreali.

“Occorre un approccio analitico e pragmatico, scevro da ideologie e soprattutto dal timore di ammettere la gravità di talune situazioni.

Per questo, se saremo eletti alla guida di questo Comune, ci impegniamo a mettere in atto una serie di misure concrete per contrastare la criminalità e migliorare la sicurezza urbana:

* Riorganizzazione della Polizia Locale per ridistribuire le funzioni e recuperare ulteriori unità per il pattugliamento.

* Controllo del territorio: Implementeremo il sistema di videosorveglianza per renderlo efficace e apriremo nuovi distaccamenti della Polizia Locale nel Forese e nei Lidi per garantire una presenza costante e un pronto intervento.

Attiveremo convenzione con la Vigilanza Privata che avrà il compito di coadiuvare le Forze dell’ordine nell’attività di pattugliamento, permettendo di coprire aree oggi difficilmente presidiabili per mancanza di personale.

* Prevenzione della criminalità: Potenzieremo l’illuminazione pubblica, riqualificheremo le aree urbane degradate.

* Tolleranza zero verso l’illegalità: Contrasteremo con fermezza l’immigrazione irregolare e i comportamenti criminali, per garantire il rispetto delle regole e la convivenza civile.

* Sicurezza stradale: miglioreremo la manutenzione delle strade, la segnaletica e i controlli per ridurre gli incidenti e proteggere tutti gli utenti della strada.

*Operazione “Strade Sicure”: chiederemo l’intervento dell’Esercito, al fine di bonificare tutta l’area e restituirla alla fruizione dei Ravennati e dei turisti.

Siamo convinti che con queste misure Ravenna tornerà ad essere un territorio sicuro e vivibile per tutti. La sicurezza non è un costo, ma un investimento nel futuro della nostra comunità.”

Veronica Verlicchi

Candidata Sindaco per la Pigna

Bartolomeo Schioppa

Candidato Consigliere Comunale per la Pigna