Cultura, natura e benessere sono stati al centro del settimo appuntamento del processo di partecipazione civica Muovi Ravenna, voluto da Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida del Comune bizantino, che si è svolto al centro ippico Cavallo Felice di Marina Romea e che ha visto protagonisti cittadine e cittadini interessati del futuro turistico della propria città e dei lidi.

Una diversa organizzazione e programmazione tra gli eventi, alberghi maggiormente attrezzati per il turismo sportivo, servizi di collegamento più frequenti con la città e tra i lidi: queste alcune delle richieste dei e delle partecipanti che hanno assistito agli interventi di Cristina Zaffi, albergatrice presidente Federalberghi Giovani; Stefano Righini, presidente Ravenna Runners Club; Matteo Plazzi, presidente Circolo Velico Ravennate; Michela Marzoli, marketing manager Club del Sole.

“Ravenna ha una storia dalle mille vocazioni – ha sottolineato Alessandro Barattoni -, ma credo che nei prossimi anni ci dovremo soffermare su due assi di sviluppo principali: il porto e il turismo. Su questi ambiti il pubblico e il privato dovranno lavorare insieme e, in particolare, ci si dovrà concentrare su infrastrutture e collegamenti. In proposito dovremo sollecitare la Regione per sostenere un efficiente collegamento aeroportuale tra Bologna, Rimini e Forlì. Dobbiamo mettere a punto un sistema che alimenti le opportunità e, anche per questo, occorre una fermata romagnola del Frecciarossa tra Faenza e Cesena con cui poi Ravenna svilupperà i dovuti collegamenti.

Il prossimo mandato vedrà la fine di tanti lavori già pianificati, tra cui gli interventi dell’hub delle crociere, e in proposito vorremmo che Ravenna diventasse il luogo in cui trascorrere i giorni che precedono l’imbarco. La sosta di un paio di notti nella nostra città potrebbe diventare il valore aggiunto al viaggio in mare programmato da tempo, che farebbe di quell’itinerario un’esperienza unica.

Sempre guardando ai prossimi anni, è innegabile che il comparto balneare dovrà affrontare le sfide della Bolkenstein e Ravenna dovrà essere capace di offrire un nuovo prodotto integrato tra città d’arte, Parco del Delta e proposta marittima: una sfida di offerta complessiva, che potrà contare su aspetti originali e distintivi in termini di esperienzialità, unicità e accoglienza.

Veniamo da tempi difficili, a causa del bilancio, ma questo non ha impedito al Comune di investire: durante il prossimo mandato finiranno gli interventi al Palazzetto e si potranno valorizzare i lavori fatti in questi anni creando eventi musicali e sportivi di forte impatto e attrattività. Rispetto a questo abbiamo una grande opportunità, ovvero integrare lo sport al chiuso con quello praticato all’aria aperta. Si tratta di tanti fattori che a noi possono sembrare scontati, ma che difficilmente si trovano all’estero”.

Gli incontri di Muovi Ravenna sono promossi all’interno del percorso elettorale di Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra alla guida del Comune bizantino. Un modo, per i cittadini e le cittadine di Ravenna, di contribuire attivamente alla costruzione del futuro della città attraverso l’approfondimento di temi strategici.

L’ultimo appuntamento è previsto per martedì 15 aprile, dalle ore 18 alle ore 20, all’Hobbies Bar, in via Cella 556 a Carraie, e avrà per titolo Ravenna policentrica: Un territorio più unito e connesso. Un comune che cresce in modo equilibrato, con un decentramento efficace, frazioni più collegate, più aree verdi e naturali e politiche che garantiscano sicurezza e vivibilità.