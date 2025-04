E’ Maurizio Miserocchi il settimo candidato a sindaco di Ravenna con la lista “Ravenna al Centro”. Ex funzionario del comune di Ravenna la sua lista che si definisce apartitica verrà presentata mercoledì prossimo nella sede elettorale di Via Romea Centro.

La lista è stata voluta dalle società più rappresentative del nuoto ravennate: Rinascita Nuoto Team Romagna – Libertas Nuoto – Endas Nuoto – Aquatica Ravenna – Blu Atlantis – CSI Nuoto – A.i.c.s. Nuoto; ha come candidato a Sindaco Maurizio Miserocchi.

I candidati appartengono per la maggior parte alle realtà sportive, ma generalmente si definiscono tutti “disillusi dall’attuale politica”.

“ ‘Ravenna al centro’ significa mettere al centro l’interesse di Ravenna e dei suoi cittadini. Non soltanto sport e piscina, ma tutte le situazioni in cui Ravenna è stata messa ai margini, per scelte diverse”.

I candidati

1 TASSINARI ANDREA detto Bibero 21/03/1956

2 NAPOLI NICOLO’ 11/05/1962

3 SCOZZOLI ROBERTO 20/01/1968

4 FIORINI DAVIDE 19/01/1975

5 LEDDA ELEONORA 01/07/1993

6 FUSILLO GIULIA 01/10/1993

7 DADI EMILIANO 12/02/1971

8 NAPOLI CATERINA 31/05/1963

9 SENSOLI STEFANIA 01/11/1963

10 FRANCIOSI DOMENICO 21/03/1961

11 IUFFRIDA GIUSEPPE 04/01/1964

12 ONORATO ANNA MARIA 29/08/1961

13 NAPOLI LORENZO 18/08/1993

14 SALVATORI TOMAS 05/07/1976

15 BENELLI SARAH 14/11/1970

16 NAPOLI MAURIZIO 20/09/1989

17 PEDERZOLI MARINO 01/09/1960

18 VALBONETTI MARCO 17/01/1992

19 GAMBI SARAH 08/02/1973

20 BRESSAN ROSARIA 28/03/1963

21 GIANOLA MARTA 02/12/1976