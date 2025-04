È iniziato questa mattina, con la visita all’impresa F.lli Righini, il tour dei candidati repubblicani alle elezioni amministrative che toccherà una decina di aziende e gruppi ravennati di ogni settore: dall’industria al commercio, artigianato e servizi, porto e piccola e media impresa.

«È necessario rendersi conto di quale sia lo stato di salute del lavoro e dell’economia ravennate confrontandosi con i diretti interessati e con chi guida la aziende», ha affermato il capolista dell’Edera Giannantonio Mingozzi.

Insieme a Nives Raccagni, candidata alle comunali e segretaria del PRI ravennate, i due esponenti repubblicani hanno sottolineato l’importanza del settore offshore, che vede a Ravenna una presenza determinante per il Porto, e delle attività legate all’Oil&Gas.

La delegazione dell’Edera ha chiesto a Renzo Righini, amministratore unico dell’azienda conosciuta in tutto il mondo ed esponente di Roca, di non dimenticare l’importanza che ha la ricerca e l’estrazione di gas e petrolio in Adriatico, prima che vada a beneficio dei Paesi dell’altra sponda.

Righini ha ringraziato gli esponenti del PRI per l’incontro ed ha assicurato che gli argomenti e gli impegni esposti sono ampiamente condivisibili e caratterizzano da sempre la presenza dell’industria legata all’energia ed al processo di transizione. «Condivido – ha concluso Righini – il vostro impegno legato allo sviluppo dei corsi universitari a Ravenna e in Romagna perché sono fondamentali per l’inserimento lavorativo e per una moderna preparazione professionale e tecnologica».