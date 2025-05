Proseguono gli incontri di Cia Romagna con i candidati alle elezioni amministrative del Comune di Ravenna del 25 e 26 maggio. A fine aprile, nella sede ravennate di Cia Romagna, Andrea Graziani, presidente del consiglio territoriale Zona di Ravenna e Danilo Donati, responsabile tecnico della stessa area, hanno consegnato il documento politico al candidato sindaco Nicola Grandi e alla candidata al consiglio comunale Eleonora Zanolli della coalizione Fratelli d’Italia, Forza Italia, Viva Ravenna.

Cia Romagna chiede che l’agricoltura e il mondo rurale trovino piena dignità nell’agenda politica locale, in coerenza con le competenze dei Comuni, sottolineando come il settore agricolo necessiti oggi più che mai di attenzione, tutela e riconoscimento, messo com’è a dura prova dai cambiamenti climatici, crisi di mercato e narrazioni distorte dovute a mancanza di conoscenza e pregiudizi ideologici.

Tra i tanti temi contenuti nel documento, sono stati messi in evidenza:

– il sostegno alle imprese (attraverso il supporto ai Confidi territoriali, la semplificazione burocratica, la collaborazione nella redazione/modifica di regolamenti comunali e l’agevolazione dell’intermediazione con altre pubbliche amministrazioni);

– la gestione del territorio e dell’ambiente (con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini, alla manutenzione del territorio e al sostegno del dialogo per la gestione della fauna selvatica);

– la multifunzionalità (promuovendo il mercato contadino, l’educazione alimentare, i circuiti turistici territoriali e l’erogazione di servizi per la collettività da parte delle aziende agricole);

– i servizi (con un focus sul sostegno agli anziani, la gestione dei servizi pubblici essenziali nelle aree rurali, il supporto alla sanità, la gestione delle abitazioni sparse e il supporto all’Istituto Agrario del Comune di Ravenna con nuovi progetti).

I candidati Grandi e Zanolli hanno espresso la loro disponibilità a continuare il confronto, approfondendo le tematiche legate al settore agricolo in un’ottica di dialogo costruttivo. “Siamo consapevoli che occorre dare all’agricoltura l’attenzione che merita – hanno dichiarato – Forse in questi ultimi anni ci si è concentrati di più su altri comparti, ma l’agricoltura è un elemento identitario del nostro territorio e lo caratterizza in maniera importante, con il suo valore intrinseco e con quello che genera per superfici coltivate, per le eccellenze che esprime, per la filiera e per l’indotto. Per questo, soprattutto alla luce delle molteplici sfide in essere, è fondamentale dedicarle la giusta attenzione”.