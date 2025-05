“Lunedì 12 maggio, alle ore 18, il Circolo Aurora di Ravenna (via Ghibuzza 12) ospiterà l’incontro “Ravenna Europea”, un evento a sostegno della lista per le amministrative “Progetto Ravenna”. Interverrà l’on. Benedetto Della Vedova fondatore di +Europa, insieme a Emma Bonino, ed ex viceministro agli Esteri per parlare di come la città possa trarre giovamento da un possibile percorso verso gli Stati Uniti d’Europa.

Nel corso dell’incontro, Nevio Salimbeni, capolista di Progetto Ravenna, presenterà le proposte per un futuro più europeo per Ravenna, con un focus su economia, porto, mobilità giovanile, ricerca, turismo e cultura. Salimbeni illustrerà come queste aree siano essenziali per la crescita e lo sviluppo della città e per un suo ruolo più attivo nel panorama europeo.

Un’occasione, aperta a tutti, per discutere del futuro di Ravenna e del suo posto in Europa, con l’obiettivo di rendere la città sempre più protagonista a livello internazionale.”