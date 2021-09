Ieri pomeriggio si è tenuta una conferenza stampa al bagno Aloha di Marina Romea col Senatore Simone Pillon, l’On. Maura Tomasi e il cons. regionale Andrea Liverani inerente a questa campagna elettorale e a sostegno dei candidati Rolando e Greco.

Sono stati esposti i principali lavori svolti in consiglio comunale e territoriale dai consiglieri e neo candidati Gianfilippo Rolando e Anna Greco di seguito sotto elencati da Rolando:

“da semplici militanti abbiamo creato i gruppi di passeggio ed aiutato a risolvere un problema di microcriminalità nel territorio

-appena insediati abbiamo raccolto firme per sistemare le strade e fatto partire il piano lavori

-sempre con raccolta firme una volta e con una manifestazione la seconda abbiamo scongiurato che i Lidi Nord diventassero punto di raccolta di presunti richiedenti asilo

-abbiamo fatto partire con ODG votato all’unanimità del consiglio la messa in atto dei Targa Sistem

-aperto una verifica sui fondi arrivati per la seconda moschea più grande d’italia

-fatto partire diverse somme urgenze per far fronte alle mareggiate

-ottenuto progetto un progetto per la valorizzazione dell’entrate in Pialassa

-organizzato una manifestazione contro la chiusura della Pialassa

-ottenuto l’ok dalla giunta tramite QT sull’istallazione dei segnalamenti ottimi marittimi all’ingresso dei moli

-impedito l’installazione dei tornelli nei moli anti biciclette

-segnalato il degrado del canale destro reno nella zona della Marina di Porto Reno

-con emendamento Rolando votato all’unanimità abbiamo messo nero su bianco che il Peba venga applicato in ugual misura in tutto il territorio comunale, compreso lidi e forse

-abbiamo chiesto e ottenuto tramite mozione la cancellazione dell’ultima modifica fatta dal Sindaco sul noleggio delle sale comunali, (chiedevamo o di sostituire l’autocertificazione di antifascismo con una dichiarazione di contrarietà a tutti i regimi totalitari, o di aggiungere quella dell’anticomunismo, il sindaco la modificò prima che la mozione venne discussa.)

-tramite mozione Rolando-Verlicchi siamo riusciti ottenere tramite una mozione una riduzione del costo del traghetto del 40% e un ammodernamento della tabellonistica

-abbiamo depositato una mozione chiedendo la presa di distanze della giunta verso il ddl zan

-la scorsa settimana siamo riusciti a far modificare una legge nazionale grazie l’emendamento Borghi sull’esibizione del green pass negli asili, caso scoppiato a Ravenna sollevato dal sottoscritto

-ci siamo occupati del grandissimo problema della denatalità

-abbiamo fatto raccolte firme per il quartiere 3 ponti che versa in uno stato di netto degrado, le abbiamo raccolte per lo stato di desertificazione del centro storico e tantissime altre battaglie che però non sono andate a buon fine.”

La Greco ha esposto le sue battaglie per il centro storico e la costituzione di comitati cittadini a tutela del territorio, gli interventi successivi di Liverani e dell’On.Tomasi di Comacchio sono stati a sostegno ai 2 candidati.