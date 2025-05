Una delegazione del Partito Repubblicano, composta dai candidati al consiglio comunale alle elezioni amministrative del 25-26 maggio e dal Segretario regionale Eugenio Fusignani, ha percorso le vie del centro storico in sella alla propria bicicletta. Il percorso ha visto il passaggio davanti ad alcuni dei luoghi simbolo del centro storico si è concluso davanti alla Tomba di Dante. Questo dimostra l’impegno dell’Edera in favore di una mobilità dolce e sostenibile, oltre che un’attenzione per il patrimonio culturale della città.