Ai già annunciati Assessori, Maurizio Bucci al turismo e al porto e Ramiro Recine al commercio e al centro storico, Veronica Verlicchi indica come Assessore al Forese l’imprenditore Gabriele Zoli.

Un assessorato, quello del Forese, che sarà istruito per la prima volta dalla Giunta Verlicchi, così come proposto dalla lista La Pigna e dalle liste Forese in Comune, Noi per i Lidi, Ravenna s’è desta e Italexit-Paragone, nel Comune di Ravenna.

Gabriele Zoli, residente a San Pietro in Vincoli, titolare di una società operante nel settore dell’edilizia, vanta un’esperienza ed un impegno pluriennale nel forese, che gli hanno consentito di approfondire le annose problematiche che affliggono le diverse località.

Strade, manutenzione del verde, sicurezza, collegamenti, trasporti, medicina del territorio, collegamenti, agricoltura, commercio e artigianato sono le tematiche di cui si occuperà nella Giunta Verlicchi, Gabriele Zoli.

Il nuovo Assessore avrà a disposizione un budget annuale per investimenti e servizi per il Forese, e che destinerà per la realizzazione di progetti e la soddisfazione delle priorità delle frazioni del nostro Forese, dopo il confronto con i rappresentanti delle stesse e con il Sindaco.

Presidente dell’attivo Comitato Cittadino di San Pietro in Vincoli, consigliere circoscrizione e poi consigliere territoriale delle Ville Unite, Gabriele Zoli possiede relazioni consolidati con associazioni, comitati e ravennati residenti nelle altre zone del Forese.

Con la Giunta Verlicchi il Forese avrà un Assessore di riferimento con cui rapportarsi, dialogare e collaborare.

Una visione innovativa, che ha come obiettivo il rilancio economico e sociale di tutte le località del Forese e dei Lidi.