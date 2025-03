“Successo straordinario per la “Cena delle 100 idee”, tenutasi ieri 26 marzo al Grand Hotel Mattei di Ravenna, primo evento ufficiale della coalizione di centro-destra (Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna) guidata dal candidato sindaco Nicola Grandi. Un boom di 150 presenze, che hanno superato le aspettative, e oltre 200 tra idee, proposte e suggestioni emerse dai partecipanti.

“Siamo immensamente grati per la serata. È stato emozionante vivere tutta questa partecipazione e sentire questo calore – ha commentato Nicola Grandi commosso – Sapevamo di avere molte persone che ci sostengono e credono in noi, ma è stato emozionante vederne così tante insieme, desiderose di dare il loro contributo e fiduciose nel fatto che la loro voce non resterà inascoltata”.

Le fondamenta della cena sorgevano su un concetto ben chiaro, ribadito più volte nel corso della serata: “Il programma elettorale, ad ottimo punto e in fase di perfezionamento – ha dichiarato l’addetta ufficio stampa della coalizione Ida Cenni – non è un programma calato dall’alto, un manifesto politico redatto da un partito e poi ‘copincollato’ nei programmi di vari comuni, ma è una proposta ‘tutta nostra’, scritta ‘da noi per noi’. Un programma da ultimare insieme, aperto alle proposte e alle idee dei presenti alla cena e di chi vorrà unirsi a noi nel futuro prossimo”.

Grandi e la candidata al ruolo di vicesindaca Eleonora Zanolli hanno approfondito: “Il nostro programma elettorale verte su alcune macro-aree chiave, i pilastri sui quali si regge e che saranno i leitmotiv della campagna – Sicuerezza; Welfare; Infrastrutture; Decoro urbano; Imprese e Innovazione; Giovani, cultura e sport -, ma dalla cena ci aspettiamo spunti preziosi, che ci permetteranno di rendere queste macroaree più vere, più autentiche, più a misura di chi vive ogni giorno la città”.

A questo scopo, ad inizio serata sono stati distribuiti dei post-it, sui quali ogni partecipante è stato invitato a scrivere le sue idee per rendere Ravenna migliore e “più sua”; nel corso della cena i post-it sono stati affissi su un cartellone con grafica dedicata, dando vita ad una vera e propria “parete della partecipazione”. “Siamo fermamente convinti che una città si costruisca con le idee di chi la vive – hanno incalzato Grandi e Zanolli – per questo ogni singola “voce” emersa dalla serata sarà presa in considerazione nella redazione del programma”.

“È ora di cambiare Ravenna. L’alternanza politica è alla base di ogni paese democratico, e noi crediamo fermamente nel potere e nella bontà della democrazia. E ora… andiamo là fuori e prendiamoci Ravenna!”, ha concluso il candidato sindaco con la consueta ironia che lo contraddistingue, ma sinceramente fiducioso nell’esito di una campagna elettorale svolta con la massima dedizione e animata da una passione profonda e sincera.”