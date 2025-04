“Una tappa nel forese, la prima di una serie, per una giornata all’insegna dell’ascolto e del confronto diretto con i cittadini. È quella che è stata fatta a Porto Fuori venerdì 11 aprile da Nicola Grandi ed Eleonora Zanolli, candidati sindaco e vicesindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna.

Nel primo pomeriggio Grandi e Zanolli hanno incontrato il Comitato Cittadino di Porto Fuori, guidato dal presidente Davide Alessandrini, insieme ad alcuni rappresentanti. L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi apertamente sulla situazione del paese: al centro del dibattito la nuova viabilità, con l’incognita della futura bretella e le sue conseguenze sulla vita quotidiana e sulle attività commerciali locali. “Sarà importante tenere la guardia alta nei confronti della nuova viabilità e delle sue conseguenze, che comporteranno una vera e propria rivoluzione per il paese”, ha sottolineato Grandi.

Porto Fuori vive un momento di transizione delicata. “Il ponte va completato, la strada verso Lido Adriano è stata appena sistemata, ma ora bisogna capire come il paese reagirà a questi cambiamenti. Non rischiamo di perdere l’ingresso in paese dei cittadini di Ravenna e di Lido Adriano, che fino ad ora sono arrivati qui comodamente? Quanto ne risentiranno le attività commerciali?”, sono le domande su cui si è incentrata la riflessione.

A seguire, Grandi e Zanolli hanno incontrato Nicola Tritto, neoeletto segretario comunale di Forza Italia e candidato consigliere della coalizione, da anni residente a Porto Fuori e attivamente impegnato sul territorio. Insieme hanno passeggiato per le vie del paese, visitando una decina di esercenti che hanno confermato le preoccupazioni legate alla nuova viabilità e alla necessità di una progettualità che tuteli le attività locali.

Il pomeriggio si è concluso alla Caffetteria Coyote di Porto Fuori con un partecipato “Aperisindaco” promosso dalla coalizione, che ha visto la presenza di numerosi cittadini. Tante le persone che si sono avvicinate spontaneamente a Nicola Grandi ed Eleonora Zanolli per confrontarsi, esprimere opinioni, ma anche solo per manifestare il loro apprezzamento per la vicinanza dimostrata dai candidati.

“La nostra presenza nei territori non è una passerella, ma un impegno concreto. Solo ascoltando davvero le comunità si può amministrare con responsabilità ed efficacia”, hanno dichiarato Grandi e Zanolli al termine della giornata.”