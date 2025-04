“Nei giorni scorsi Nicola Grandi ed Eleonora Zanolli, candidati sindaco e vicesindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna, hanno incontrato una nutrita rappresentanza di dirigenti e associati di Confartigianato presso la sede ravennate dell’associazione.

L’incontro è stato l’occasione per un confronto aperto e costruttivo sui temi del programma elettorale della coalizione, in un clima di ascolto e dialogo concreto. Al centro della discussione, i sei punti chiave presentati da Confartigianato in un proprio documento, che hanno trovato una sorprendente e significativa corrispondenza con i capisaldi del progetto proposto da Grandi.

Sviluppo urbanistico e infrastrutture, indicato come punto prioritario da Confartigianato, è anche uno degli assi portanti del programma della coalizione. Su questo tema è stata ribadita la centralità di una pianificazione urbana funzionale alla crescita economica e alla vivibilità della città.

Totale sintonia anche sul tema della semplificazione burocratica, considerata da entrambe le parti uno snodo essenziale per favorire le attività produttive. La proposta della coalizione prevede un drastico taglio alla burocrazia e l’istituzione di uno sportello unico efficiente per le imprese.

Altro punto condiviso è quello dell’innovazione e dei servizi alle imprese, a cui la coalizione dedica un’intera sezione del proprio programma – “Imprese, futuro e professioni” – che include la creazione di un incubatore e un acceleratore per start-up, strumenti oggi totalmente assenti a Ravenna.

In materia di mobilità e trasporti, l’urgenza di intervenire sul bypass del Candiano con un nuovo ponte mobile è stata riconosciuta come prioritaria, insieme alla necessità di potenziare il trasporto pubblico, in particolare nei giorni festivi.

Ampio accordo anche su lavoro e formazione, con l’impegno a rafforzare la collaborazione tra il tessuto imprenditoriale e l’università. Grandi e Zanolli hanno evidenziato la necessità di riorganizzare anche spazi privati per affrontare l’emergenza abitativa studentesca.

Infine, sul fronte del turismo e della valorizzazione del territorio, la coalizione propone un deciso recupero del centro storico attraverso un intervento di restyling urbano da realizzare con project financing, restituibile in cinque anni tramite la tassa di soggiorno.

Pur non essendo esplicitamente inserito nel documento di Confartigianato, il tema della sicurezza è stato sottolineato da Grandi come un punto imprescindibile del programma: “La carenza di sicurezza non è una percezione, ma una realtà che va affrontata con urgenza e decisione”.

L’incontro ha confermato una forte convergenza di visione tra Confartigianato e la coalizione guidata da Nicola Grandi: una base solida per costruire insieme una Ravenna più dinamica e vicina alle esigenze di chi lavora e produce valore sul territorio.”