“La Democrazia Cristiana lancia una sfida chiara per le prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio a Ravenna: rimettere il forese al centro dell’azione amministrativa, superando anni di marginalizzazione e silenzi. A guidare questa visione è il candidato sindaco Giovanni Morgese, che ha posto come priorità il riscatto delle comunità esterne al centro urbano, sostenuto dalla candidata al Consiglio Comunale Dina Costa e dal Segretario Provinciale Mauro Bertolino.

“S. Alberto e il forese non sono più disposti a restare in secondo piano. Ravenna non finisce dove inizia la campagna: Ravenna è anche le sue frazioni, la sua identità diffusa”? dichiara Morgese. Un messaggio forte e condiviso da Dina Costa, avvocato con trent’anni di esperienza, profondamente legata al suo paese natale, S. Alberto, dove ha vissuto con la propria famiglia e dove ha sempre esercitato il suo impegno civico e professionale.

Il progetto presentato, “S. Alberto e il forese non più soli e in secondo piano”, prevede azioni concrete e misurabili su temi essenziali per la qualità della vita nei territori:

* Potenziamento della Casa della Salute, ampliamento degli orari dei medici di base e ritorno della guardia medica nei weekend.

* Estensione degli orari dei trasporti pubblici, per permettere spostamenti anche nelle ore serali e un maggior numero di corse scolastiche.

* Manutenzione straordinaria e ordinaria delle infrastrutture, con interventi urgenti su strade e fognature, oggi in condizioni critiche.

* Installazione di telecamere di sorveglianza e miglioramento dell’illuminazione pubblica per garantire più sicurezza nei centri abitati.

* Creazione di spazi di aggregazione giovanile, attraverso il recupero di immobili comunali inutilizzati.

* Riqualificazione delle aree mercatali, per rendere più vivibili e funzionali i luoghi di commercio ambulante.

* Valorizzazione del territorio e del turismo naturalistico e culturale, partendo dal Palazzone di S. Alberto fino all’Oasi di Boscoforte.

“La nostra proposta – conclude Dina Costa – è quella di una Ravenna che non lascia indietro nessuno. Il forese non è un’appendice, è parte integrante della nostra identità. Occorrono risposte concrete, competenza e ascolto. Ed è quello che ci impegniamo a portare”.

Con Morgese sindaco e Costa consigliera, la Democrazia Cristiana rinnova il proprio impegno per una Ravenna più inclusiva, coesa e giusta.”